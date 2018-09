«بنغازي الجديدة» يتفوق على «الأنوار» بثلاثية ودية

المتوسط:

أحرز فريق بنغازي الجديدة الأول لكرة القدم في شباك مرمى ضيفه فريق الأنوار ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على أرضية بنغازي الجديدة أمس الثلاثاء.

هذا وقاد المباراة طاقم تحكيم مكون من حكم وسط يحي الوحيشي وبمساعدة محسن القديري وعبد الله الترهوني، حيث انتهى الشوط الأول لصالح بنغازي الجديدة بهدفين لهدف، سجل الهدف الأول سفيان عبد الله وعزز زميلة طه بورواق النتيجة بهدف ثاني عن طريق ضربة رأسية، فيما قلص الأنوار النتيجة قبل النصف الأول عن طريق لاعبه سالم الشيخي.

في الشوط الثاني أجرى كل مدرب تغييرات على صعيد تشكيلته وذلك للوقوف على إمكانية وجاهزية لاعبيه في خوض غمار المسابقات المحلية، ومع منتصف الشوط الثاني استطاع بنغازي الجديدة تسجيل الهدف الثالث وذلك بواسطة أسامة المهدوي، وأضاع مالك قصيبات لاعب بنغازي الجديدة ركلة جزاء لتنتهي المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتعد هذه المباراة للفريقين في إطار استعدادات وتحضيرات الفريقين لخوض منافسات البطولة المحلية والمتمثلة في الدرجة الأولى والدوري الممتاز.

