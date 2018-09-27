الصحف الإيطالية تصف هدف الليبي “بن علي” بالهدف المذهل

بيسكارا 27 سبتمبر 2018 (وال) – سجل المحترف الليبي الدولي، أحمد بن علي، هدفًا عالميًا، خلال مشاركته أساسيًا في المباراة التي جمعت فريقه كروتوني مع بيسكارا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي للدرجة الثانية.

المباراة التي جرت أمس الثلاثاء على أرضية ملعب أدرياتيكو ببيسكارا انتهى شوطها الأول بتقدم بيسكارا بهدف دون مقابل سجله لاعبه ليوناردو مانكوسو في الدقيقة 19.

ومع بداية الشوط الثاني استطاع المحترف الليبي أحمد بن علي تعديل النتيجة في الدقيقة 49، قبل أن يعود نفس اللاعب لفريق بيسكارا ليوناردو مانكوسو، وذلك في الدقيقة 54.

وأشادت الصحف الإيطالية بهدف اللاعب أحمد بن علي في مرمى فريقه السابق بيسكارا ووصفته بالهدف المذهل والذي سجله اللاعب من بعد منتصف الملعب بقليل.

وشبهت الصحف الإيطالية هدف بن علي بهدف أحد أمهر من لمس كرة القدم على الإطلاق وهو الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق كروتوني يحتل المرتبة التاسعة على لائحة سلم الترتيب برصيد 9 نقاط. (وال – بيسكارا) س أ / س ع

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