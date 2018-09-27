الأهلي بنغازي يقترب من الإعلان عن مدربه الجديد 

أخبار ليبيا 24 – خاص

علمت أخبار ليبيا 24 أن الأهلي بنغازي اتفق بشكل رسمي مع المدير الفني السابق لنادي المقاولون العرب محمد عودة لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم .

ويعتبر عودة من المدربين المميزين في مصر، حيث خاض مهمة مدرب عام مع المخضرم حسن شحاتة للمقاولون العرب موسم 2015-2016 وكذلك مع طارق العشري في نفس العام، وبعد فشلهما في تولي زمام الأمور في النادي وإطاحته في المركز قبل الأخير تولى محمد عودة الإدارة الفنية للنادي، وإبقاه في دائرة الأمان في المركز التاسع، وأشرف أيضاً على الفريق موسم 2016 .

ومن جهة أخري كانت إدارة نادي الأهلي قد فسخت خلال الفترة الماضية التعاقد مع المدرب المغربي يوسف فرتوب بعد أيام من التعاقد معه .

ويسعى وصيف الدوري الليبي من خلال تعاقده مع عودة للمنافسة على لقب الدوري الليبي الممتاز، إضافةً للظهور بشكل مشرف في البطولة الإفريقية التي سيشارك فيها بصفته ثاني الدوري الليبي للموسم الماضي .

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