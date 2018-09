المتوسط:

قرر نادي الوداد البيضاوي المغربي، إقالة مدربه عبد الهادي السكتيوي، وتكليف المهمة للمدرب الفرنسي الجديد، نوسي نوبيل.

وفشل الوداد في الفوز على الأهلي طرابلس، أول أمس، في ذهاب دور الـ32 بالبطولة العربية، والتي انتهت 1-1، على ملعب محمد الخامس.

The post الأهلي طرابلس يجبر ” الوداد البيضاوي” على إقالة مدربه appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية