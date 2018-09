اتحاد كرة القدم يدعم الأندية الليبية المشاركة في البطولات الخارجية

المتوسط:

أعلن الاتحاد العام لكرة القدم عن قيمة الدعم الذي ستتحصل عليه الأندية الليبية الأربعة المشاركة في البطولات الإفريقية بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية في الموسم المقبل.

ويمنح الاتحاد العام لكرة القدم دعم قيمته 4 ملايين دولار لبطل الدوري الممتاز وهو نادي النصر و 2.5 مليون دولار لكل من أندية الاتحاد وهو بطل الكأس و الأهلي بنغازي وهو وصيف الدوري والأهلي طرابلس صاحب المركز الثالث

