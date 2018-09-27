اخبار الرياضة

“الفار” تشارك في دوري الأبطال الموسم القادم

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اعتماد تقنية الفيديو “الفار” ببطولة دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي بدءاً من الموسم المقبل

بيان الاتحاد أكد اعتماد التقنية بعد اجتماع اللجنة التنفيذية صباح اليوم الخميس في مدينة نيون السويسرية، كما تضمن البيان عزم الاتحاد الأوربي اعتماد التقنية في كأس الأمم الأوربية 2020 والدوري الأوربي في 2020-2021  بالإضافة لدوري الأمم الأوربية 2021

كما انتهى الاجتماع بتفاؤل كبير من رئيس الاتحاد الأوربي ألكسندر تسيفرين وثقة كبيرة بنجاح تطبيق التقنية، حيث سيعتمد “يويفا” على خطة لتجهيز وتدريب الحكام لتساهم في حل الإشكالات المتعلقة بالأخطاء التحكيمية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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