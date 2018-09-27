إنتر يقترب من تمديد عقد “صمام أمانه”

بحسب موقع ” كالتشيو ميركاتو ” فإنّ نادي إنتر ومدافع الفريق السلوفاكي ميلان سكرينيار، توصلا لصيغة نهائية من أجل تمديد عقد الارتباط بين الطرفين، رغم رفض اللاعب العرض المبدئي المقدم له .

وقال الموقع إنَّ المدافع المنضم إلى إنتر الموسم الماضي يميل نحو تجديد العقد في الوقت الذي يحاول فيه وكلاء اللاعب زيادة راتبه إلى 3 ملايين يورو في الموسم الواحد، دون ذكر أي تفاصيل إضافية .

يشار إلى أن المدافع قدّم مستوى لافتا في أول مواسمه بقميص النيراتزوري ما جعله محطّ اهتمام فرق كبيرة كـ”مانشستر سيتي” بطل الدوري الإنجليزي

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