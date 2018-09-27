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الغنودي: جاهزون لخطف ورقة الترشح من تونس

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مهاجم الأهلي طرابلس محمد الغنودي في تصريحات لـ218 أن استعداد فريقه للبطولة العربية كان جيد جدا مُضيفاً أن نتائج المعسكر كانت واضحة من خلال أداء الأهلي في مباراة الذهاب أمام الوداد المغربي

الغنودي أشار إلى أن الوداد أصبح أفضل من الناحية البدنية بحكم محافظتهم على رتم المباريات سواء في الدوري أو في أبطال أفريقيا كما تمنى أن لا تخونهم اللياقة البدنية في مباراة الغد.

وفي الختام قال مهاجم الأهلي طرابلس أن الفريق سيجري اليوم التمرين الأخير على أرضية ملعب رادس كما أكد أن المدرب المصري إيهاب جلال قد جهز كل أوراقه لخطف ورقة الترشح من تونس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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