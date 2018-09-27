الغنودي: جاهزون لخطف ورقة الترشح من تونس

قال مهاجم الأهلي طرابلس محمد الغنودي في تصريحات لـ218 أن استعداد فريقه للبطولة العربية كان جيد جدا مُضيفاً أن نتائج المعسكر كانت واضحة من خلال أداء الأهلي في مباراة الذهاب أمام الوداد المغربي

الغنودي أشار إلى أن الوداد أصبح أفضل من الناحية البدنية بحكم محافظتهم على رتم المباريات سواء في الدوري أو في أبطال أفريقيا كما تمنى أن لا تخونهم اللياقة البدنية في مباراة الغد.

وفي الختام قال مهاجم الأهلي طرابلس أن الفريق سيجري اليوم التمرين الأخير على أرضية ملعب رادس كما أكد أن المدرب المصري إيهاب جلال قد جهز كل أوراقه لخطف ورقة الترشح من تونس.

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