أبطال السلة الليبية مستعدون للمشاركة العربية

أخبار ليبيا24- خاص

يستعد فريق كرة السلة بنادي النصر لخوض منافسات بطولة الأندية العربية المنتظر انطلاقها في الثاني من أكتوبر المقبل في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال المدير الفنى للفريق مفتاح القطعانى لـ”أخبار ليبيا24″ إن الفريق يواصل تدريباته في صالة النادي بكامل عناصره مشيرًا إى أن المعنويات عالية ويحذو كل اللاعبين طموح للظهور بمظهر مميز خلال المشاركة في البطولة.

نوه القطعاني أن الفريق سيغادر ليبيا عبر تونس ومنها إلى بيروت خلال اليومين المقبلين.

ومن جهتة أكد التونسى وليد الغربى الذى تولى تدريب الفريق خلفا للمصرى طارق سليم أن الفريق يمتلك لمجموعة مميزه بإمكانها أن تحقق نتائج مرضية.

ويشارك النصر في البطولة العربية بصفته حامل لقب البطولة الليبية لكرة السلة الموسم الماضي، كما أنه يعتبر أحد أقوى الفرق الليبية خلال السنوات الأخيرة ولاتعتبر المشاركة العربية غريبة عن ممثل ليبيا حيث سبق وأن خاض منافساتها في 4 نسخ سابقة ، كانت آخرها في البطولة التي استضافها الاتحاد السكندري المصري موسم 2010 ولم تكن المشاركة النصراوية إيجابية ، حيث خرج من الدور الأول .

من جهتها تسعى إدارة نادي النصر لتعزيز صفوف الفريق قبل السفر إلى بيروت حيث نجحت في التعاقد مع المحترف الأمريكي ايلدردج إضافة إلى محاولة التعاقد مع اسم محلي عالي المستوى لم يفصح عنه إضافة إلى التعاقد مع محترف ثان لتعزيز صفوف الفريق.

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