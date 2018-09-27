ألمانيا تنال حق تنظيم يورو 2024

نالت ألمانيا حق استضافة كأس الأمم الأوروبية ألفين وأربعة وعشرين متفوقة على تركيا في تصويت الاتحاد الأوروبي مساء الخميس

ألمانيا والتي نظمت نسخة ألف وتسع مائة وثمانية وثمانين من اليورو ستستضيف البطولة للمرة الثانية بعد غيابها عن استضافة الأحداث منذ مونديال ألفين وستة ، ومن الجهة الأخرى سجلت تركيا فشلها الخامس في الترشح للاستضافة

لتحسم ألمانيا المنافسة الشديدة التي سبقت الاعلان عن البلد المنظم إذ تمتلك ألمانيا سمعة أكبر من ناحية التنظيم وامتلاك المرافق والملاعب الخاصة بمثل هذه المحافل الكبيرة

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