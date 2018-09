الإسماعيلى يفوز على الكويت الكويتي بركلات الترجيح ويتأهل فى البطولة العربية

نجح فريق الإسماعيلى المصري، فى الفوز على نظيره الكويت الكويتي بركلات الترجيح، بعد الخسارة فى الوقت الأصلي بهدفين نظيفين من الكويت، ضمن منافسات دور الـ 32 بالبطولة العربية، لينجح الدراويش فى التأهل الى دور الـ 16 بالبطولة.

وتألق عصام الحضري حارس مرمي الدراويش، فى التصدي لركلتى ترجيح من لاعبي الكويت ليساهم فى تأهل فريقه الى دور الـ 16 للبطولة العربية.

أحرز هدفي فريق الكويت الكويتي، جمعه السعيد وفهد الهاجري فى الدقيقة 23 و70 على الترتيب .

وأهدر فريق الكويت الكويتي ركلة جزاء فى الدقيقة 28، ليفشل فى احراز الهدف الثاني فى مرمى الدراويش.

