تشلسي وليفربول ..مواجهة ب”عدة عناوين”

218TV|متابعة

مباراةٌ بعدّةِ عناوين فهي للثأر بالنسبة لليفربول ولتأكيدِ التفوُّقِ وتجريدِ المتصدِّر من صدارته هكذا يراها تشلسي، فبعدَما جرّع تشلسي ليفربول أولَ هزيمةٍ له الموسمَ الجاري وأقصاه من كأس الرابطة المحترفة ، ستكتسي قمةُ الأسبوعِ السابع من البريميرليغ طابعا خاصا في ستامفورد بريدج لكونها قد تزيح ليفربول من الصدارة وترتقي بتشلسي للقمة في جولةٍ قد يكون فيها ألمان سيتي أكبرَ المستفيدين.

تشلسي الذي تراجع في الجولة الماضية للمركز الثالث يدرك أنّ الصراعَ على اللقب يبدأ بضربِ أقوى الخصوم، لذا عليه الفوزُ ولا شيءَ غيرَه لأنّ المطارَدين من الخلف ينتظرون، حتى ولو، تعادلا يبطّئ من سرعةِ الهاربين في أعلى الجدول.

أمّا ليفربول فيريدُها مباراةً لتأكيد الطموحات ، فالفوزُ إن تحقّق في ملعب تشلسي سيكون السابعَ، ما يعطي مؤشّرا حقيقيا على قوة الريدز واختلافِهم عن المواسم السابقة.

ليفربول سجل أربعة عشر هدفا وهو ذات رصيد تشلسي كثاني أقوى الخطوط بعد مان سيتي ،فيما تميل كفة الدفاع الأفضل ناحية ليفربول الذي استقبل هدفين فقط متفوقا على البلوز الذي انهزت شباكه في أربع مناسبات، فمباراةُ المدربين بين كلوب وساري بفكرين سيصنع الاختلافُ بينهما فرجةً من نوعٍ آخر ستكون في مصلحةِ المشاهد.

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