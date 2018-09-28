ألمانيا تفوز بتنظيم يورو 2024

تفوق الملف الألماني بطلب استضافة بطولة نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024) على نظيره التركي، من حيث التصويت الذي جرى الخميس في مقر يويفا بمدينة نيون السويسرية.

وقبل ذلك، قامت اللجنة التنفيذية لليويفا باستعراض الملفين النهائيين لكل بلد، لتسدل بعدها الستار عن فوز الملف الألماني باستضافة البطولة.

هذا وتملك ألمانيا تاريخا عريقا في استضافة البطولات الكبرى، حيث أنها نظمت كأس أمم أوروبا عام 1988، وكأس العالم مرتين عامي 1974 و2006، في حين أخفقت تركيا للمرة الخامسة في احتضان منافسات البطولة الأوروبية.

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