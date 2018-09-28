الوداد المغربي يطمح لاقتلاع التأهل من رادس

يدخل الوداد المغربي بعد شده الرحال للعاصمة التونسية الشطر الثاني من مباراة دور الاثنين والثلاثين، من مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال، بعدما تعادل ذهابا بمركب محمد الخامس، أمام الأهلي طرابلس بهدف لمثْله.

تحويرات عدة شهدتها الأيام الماضية للفريق المغربي قبل سفر البعثة إلى تونس، فبعد تجريده من لقبه بطلا لدوري أبطال أفريقيا بخروجه أمام وفاق سطيف الجزائري، وتعادله على ملعبه مع الأهلي طرابلس في مباراة الذهاب من كأس العرب للأندية، يدخل الوداد موقعة الإياب دون مدربه عبد الهادي السكتيوي، الذي أبْعد من قبل إدارة النادي بعد موقعة الذهاب.

الوداد وضع المساعد نويل توسي، والسنغالي موسى نداو، ليقودا هذه المرحلة، ومحاولة العودة بالتأهل من تونس.

وتؤكد المؤشرات صعوبة المهمة لأبناء كازابلانكا، فقد اتضح أن الأهلي طرابلس ليس ندا سهلا، كما توقع كل الوداديين، فمواجهة الدار البيضاء كشفت هشاشة دفاع المغاربة، لولا إضاعة الأهلي لعديد من الفرص السهلة.

إذا الوداد المغربي يسعى لمحو صورته القاتمة في الفترة الأخيرة، فمواجهة البطولة العربية ستحدد بشكل كبير مسار الموسم الودادي، لكن للأهلي طرابلس كلمة أخرى قد تتضح في مواجهة رادس.

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