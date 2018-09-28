سداسية للاتحاد في شباك مشعل السواسي التونسي

تغلّب فريق الاتحاد على فريق مشعل السواسي التونسي بستة أهداف مقابل هدفين ضمن معسكر الفريق الإعدادي بتونس في مباراة ودية .

وسجّل المهاجمُ محمد زعبية أربعة أهداف، فيما سجّل المهاجم أكرم الزوي هدفين، ليسجل الاتحاد انتصاراً جديداً ضمن ثامن مباريات الفريق التحضيرية، استعداداً للموسم المقبل.

هذا وأراحَ المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة عدداً من اللاعبين الأساسيين في التشكيلة، قبل خوض المباريات الودّية المقبلة .

وتتواصل تحضيرات الاتحاد لإنطلاق الموسم الكروي 2018-2019 في تونس بعدة لقاءات ودية يخوضها الفريق قبيل العودة إلى طرابلس وبدء المرحلة الاخيرة للاستعدادات.

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