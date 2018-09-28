شكوك حول مشاركة مارسيلو في الديربي

شكل غياب الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو عن ريال مدريد شكوكا حول إمكانية تواجده في تشكيلة فريقه، مساء السبت، في مباراة ديربي العاصمة الإسبانية عندما يستضيف أتلتيكو مدريد.

مازاد الشكوك حول اللاعب هو مانشرته صحيفة “ماركا” التي أكدت عدم ظهور نتائج الفحوصات التي خضع لها اللاعب، الخميس، بعد إعلان ريال مدريد تعرض اللاعب لإصابة في عضلة ساقه اليمنى أدت إلى خروجه من مباراة إشبيلية، التي خسرها الفريق الملكي 3-0.

وسيتجه المدرب جوليين لوبتيجي إلى إقحام “ألفارو أودريوزولا” الذي تدرّب بشكل طبيعي في مران الفريق، صباح اليوم.

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