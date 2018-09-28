اخبار الرياضة

شكوك حول مشاركة مارسيلو في الديربي

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شكل غياب الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو عن ريال مدريد شكوكا حول إمكانية تواجده في تشكيلة فريقه، مساء السبت، في مباراة ديربي العاصمة الإسبانية عندما يستضيف أتلتيكو مدريد.

مازاد الشكوك حول اللاعب هو مانشرته صحيفة “ماركا” التي أكدت عدم ظهور نتائج الفحوصات التي خضع لها اللاعب، الخميس، بعد إعلان ريال مدريد تعرض اللاعب لإصابة في عضلة ساقه اليمنى أدت إلى خروجه من مباراة إشبيلية، التي خسرها الفريق الملكي 3-0.

وسيتجه المدرب جوليين لوبتيجي إلى إقحام “ألفارو أودريوزولا” الذي تدرّب بشكل طبيعي في مران الفريق، صباح اليوم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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