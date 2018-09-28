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ساسي بوعون: ثقتي كبيرة في الأهلي طرابلس

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس نادي الأهلي طرابلس “ساسي بوعون” في تصريحات خاصة لـ218 ، إنّه يثق في المدرب إيهاب جلال، وكذلك في لاعبي الفريق، مُضيفاً أنهم قادرون على تحقيقِ الفوز، وخطف ورقة الترشح على حساب بطل أفريقيا الوداد المغربي، اليوم.

وعن طموحات الفريق قال أبوعون إن الأهلي يأمل في الوصول لنهائيات البطولات العربية والأفريقية، إلى جانب التتويج بالبطولات المحلية.

وأكد رئيس النادي الأهلي أن الأخبار التي تدور على مواقع التواصل الاجتماعي حول الانتدابات الجديدة للفريق غيرُ صحيحة، كما وجّه اللوم على أصحاب هذه الإشاعات، مشير إلى أنها تضر بالفريق في هذا الوقت تحديدا، وتقلل من تركيز اللاعبين قبل مباراة اليوم.

واختتم ساسي تصريحاته بأن المعنويات مرتفعة في بعثة الأهلي، وأنه التمس ذلك شخصيا عندما زار اللاعبين في محل إقامتهم بتونس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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