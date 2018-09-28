ختام بطول درع الشرق لبناء الأجسام والفيزيك بإجدابيا

إجدابيا-العنوان

اختتمت يوم الخميس بمسرح الضمان إجدابيا بطولة درع الشرق لبناء الأجسام والفيزيك بأشراف من الاتحاد الفرعي لبناء الأجسام إجدابيا.

وقال عضو لجنة التحكيم بالبطولة الكابتن الحكم مفتاح العقوري لصحيفة العنوان، إن هذه البطولة أقيمت برعاية شركة الرباط الرقمي وشركة الخدمات العامة وعيادة روز وكافي ريتو وبتأمين من غرفة العمليات ومديرية أمن إجدابيا.

وأضاف العقوري، أن هذه البطولة كانت الأفضل في نسختها الخامسة على التوالي، حيث تميزت بالتنظيم وكثرة عدد الحضور والمشاركين.

وأفاد، أن عدد الرياضيين المشاركين في البطولة 24 رياضيا من مختلف الصالات والأندية في مدينة إجدابيا وأجخرة وسرت.

وأوضح العقوري، أن في البطولة تم التنافس على فئات أوزان في بناء الأجسام وعدة أطوال في الفيزيك.

وتحصل على الترتيب الأول في فئة بناء الأجسام وزن 65 كغم، اللاعب عقيلة إبراهيم أحمدي من صالة الأهلي إجدابيا، والترتيب الأول في وزن 70 كغم، اللاعب هلال ربيع راضي من صالة الأهلي إجدابيا، والترتيب الأول في وزن 75 كغم اللاعب فرج عبدالله أمبارك من صالة بورقية إجدابيا، والترتيب الأول في وزن 80 كغ، اللاعب عبدالناصر الشريف عبدالسلام من صالة بورقية إجدابيا.

وتحصل على لقلب بطل الأبطال في بطولة درع الشرق الخامسة اللاعب إهلال ربيع الفاخري، وهو من صالة الأهلي وبأشراف الكابتن إمام الفزاني وهو مشارك باسم نادي الخليج.

وفي فئة الفيزيك، تحصل على الترتيب الأول في طول 1.70 سم، اللاعب محمد حمد صالح من صالة بورقية إجدابيا، والترتيب الأول في فئة طول 1.73 سم، اللاعب عبد الكريم سعد من صالة بورقية إجدابيا.

والترتيب الأول طول 1.76 سم، اللاعب عماد الدين محمد بالقاسم من صالة خليج سرت، والترتيب الأول طول 1.79 سم، اللاعب سعد موسى سعد من صالة الأهلي إجدابيا، والترتيب الأول طول ما فوق 1.82سم، اللاعب ناصر علي مفتاح من صالة بورقية إجدابيا.

وقد تحصل على بطل أبطال فئة الفيزيك اللاعب عماد الدين محمد بالقاسم من صالة خليج سرت بسرت.

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