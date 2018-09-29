ركلات الترجيح تقصي الأهلي طرابلس من البطولة العربية 

أخبار ليبيا 24 – خاص

ودع الأهلي طرابلس بطولة الأندية العربية لكرة القدم عقب خسارته اليوم الجمعة أمام الوداد المغربي بركلات الترجيح 4-2 .

الوقت الأصلي من المباراة انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف مقابل هدف، وتقدم الفريق المغربي مبكراً بهدف لمحمد اونجام في الدقيقة 11، وعدل أنيس سالتو للأهلي طرابلس في الدقيقة 32

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني .

ليلجأ الفريقين لركلات الترجيح حيث سجل الوداد 4 ركلات، فيما سجل ممثل ليبيا ركلتين وأضاع مثلهما لتنتهي المباراة بنتيجة 5-3 للوداد .

وبهذه النتيجة يتأهل الوداد لدور الـ 16 بكأس زايد لأبطال العرب ويودع الأهلي طرابلس البطولة .

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