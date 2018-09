عين ليبيا

تحصل نادي إنتر ميلان على فوز من مضيفه سامبدوريا 1-0، في اللحظات الأخيرة من المباراة التي أقيمت أمس، لحساب المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

حيث يدين إنترناسيونالي بالفضل في هذا الفوز، للاعب خط وسطه الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة، في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

كما شهدت المباراة قرارات تحكيمية مثيرة للجدل، حيث ألغى الحكم 3 أهداف هدفان لإنتر وهدف واحد لسامبدوريا، بعد الاستعانة بتقنية الفيديو المساعد.

هذا وارتقى إنتر بهذا الفوز إلى المركز السابع مؤقتاً في جدول ترتيب الكالتشيو، برصيد سبع نقاط، متأخراً بفارق خمس نقاط عن المتصدر يوفنتوس، الذي يحل اليوم ضيفا على فروزينونيال.

The post إنتر ميلان يفوز على مُضيفه سامبدوريا ويرتقي إلى المركز السابع في الكالتشيو appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا