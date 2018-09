عين ليبيا

تفوق يوفنتوس على ضيفه بولونيا بنتيجة 2-0 أمس الأربعاء، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

حيث سجل باولو ديبالا في الدقيقة 11 وبليز ماتويدي في الدقيقة 16 هدفي السيدة العجوز.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد اليوفي إلى 18 نقطة في صدارة الكالتشيو في المقابل تجمد رصيد بولونيا عند النقطة 4.

