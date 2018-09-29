سلتو يعتذر لجمهور الأهلي طرابلس

قدم لاعب الأهلي طرابلس أنيس سلتو رسالة إعتذار لجمهور فريقه من خلال فيديو نشره على صفحته الرسمية على الفيسبوك شكر فيه جمهور الأهلي على دعمهم ومسانتدهم للفريق حتى بعد الخسارة مساء الأمس ومغادرتهم لكأس العرب على يد الوداد المغربي بركلات الترجيح.

وأشار سلتو إلى أن لاعبي الفريق قاموا بكل مجهوداتهم بداية من اللاعبين والطاقم الفني وصولا إلى الإدارة، مُضيفاً أن الأهلي طرابلس كان الأجدر والاقرب للترشح ولكن الحظ لم يحالفه.

وفي ختام رسالته طالب مهاجم الأهلي الجميع بالوقوف إلى جانب اللاعبين والطاقم الفني والإدارة كما وعدهم بتقديم أداء أفضل في كأس الكنفدرالية الأفريقية التي ستنطلق في نوفمبر المقبل مُتمنياً أن تستمر مُساندة الجمهور للفريق أينما كان.

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