يوفنتوس يستقبل نابولي لتأكيد الصدارة

في اليانز ستاديوم ستنطلق مساء اليوم قمة الدوري الإيطالي بين بطل النسخة الماضية اليوفنتوس ووصيفه نابولي.

صراع القمة والصدارة بين اليوفي وضيفه نابولي يستمر للموسم الثالث على التوالي اذ يسعى فريق الجنوب الإيطالي لكسر هذه القاعدة بعد هيمنة السيدة العجوز على الكالشيو لسبع مواسم متتالية.

موقعة اليوم مختلفة لأن اليغري بات يمتلك أسلحة أقوى للدفاع عن لقبه المحلي وفي مقدمتهم صاروخ ماديرا كرستيانو رونالدو إضافة إلى ذلك فإن اليوفي لم يخسر أي مباراة حتى الآن ويتصدر الكالشيو بالعلامة الكاملة.

في الجهة المقابلة لن يكون نابولي صيدا سهلا للبيانكونيري فمن يقودهم مخضرم اسمه كارلو انشيلوتي العجوز الإيطالي يعرف جيدا أجواء الكالشيو حيث سبق له التتويج به بألوان الميلان وهو قادرا على وضع نابولي على منصة التتويج نهاية الموسم.

قمة يوفي نابولي لايمكن التكهن بنتيجتها فرغم أن آخر مواجهة للفريقين حسمها نابولي في تورينو بالذات الا ان اليوفي نصب نفسه اميرا للكالشيو نهاية الموسم ففريق السيدة العجوز يعرف جيدا الطريق الى منصات التتويج.

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