الاتحاد الأفريقي يبحث إسناد “أمم أفريقيا” إلى مصر أو المغرب

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) وجود “تأخر كبير” على مستوى البنى التحتية، في استعدادات الكاميرون لتنظيم كأس أمم أفريقيا 2019.

وأشار كاف، في بيان نشره موقعه الإلكتروني، السبت، إلى أن “القرار النهائي” بشأن هذه الاستضافة سيصدر أواخر نوفمبر المقبل، فيما لمح رئيسه أحمد أحمد إلى أن البطولة قد تسند إلى المغرب أو جنوب أفريقيا أو مصر.

وأتى الإعلان بعد اجتماع للجنة التنفيذية يومي الخميس والجمعة، يسبق اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائية الذي يعقد الأحد في شرم الشيخ المصرية.

وأشارت اللجنة إلى أنها اطلعت على تقرير الجنة المكلفة متابعة التحضيرات الكاميرونية، وأنه أظهر “تأخرا كبيرا في إنجاز البنى التحتية”.

