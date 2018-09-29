قمة روما تقص شريط الجولة السابعة

ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية سيكون حاضنا لواحدة من أهم ديربيات الكرة العالمية، عندما يواجه روما نظيره لاتسيو في افتتاح الجولة السابعة للدوري الإيطالي.

روما الذي سيكون له النصيب الأكبر من الحاضرين سيدخل المباراة متحصنا برباعية مباراته الأخيرة أمام فروسينوني في الجولة الماضية بعد نتائج مخيبة منذ انطلاق الدوري.

ذئاب روما هذا الموسم يمرون بفترة تراجع عكس المواسم الأخيرة، فالفريق يحتل المركز العاشر بثماني نقاط من ست مواجهات، تراجع مفاجئ لفريق قدم موسما استثنائيا، ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا رفقة المدرب دي فرانشيسكو، لكن هذا الموسم شهد مغادرة العديد من اللاعبين البارزين، واستجلب الفريق عناصر شابة تعد من بين الأفضل أوروبيا.

من الجهة السماوية، فلاتسيو صاحب الترتيب الرابع برصيد اثنتي عشرة نقطة يدخل ديربي العاصمة وهو في حالة استقرار عام بقيادة مدربه سيموني إنزاغي والذي يعْرف كيف يجهز فريقا بإمكانيات بسيطة للتدرج والوصول لأندية الصفوة .

الترشيحات والتكهنات دوما ما تصب للفريق الأفضل في النتائج قبل الديربي ما يضع لاتسيو المرشح الأكبر للعودة بنتيجة إيجابية، فيما يأمل رفقاء دزيكو وباستوري بأن تكون مواجهة اليوم هي المفتاح الأهم لعودة الرومان للمنافسة بين الكبار .

مباراة من الطراز العالي سيقص بها ذئاب روما ونسور لاتسيو جولة تعد من بين أبرز جولات الدوري الإيطالي، الفرجة ستكون موجودة بلا شك لأن ديربي ديلا كابيتالي له طعم خاص.

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