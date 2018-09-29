اخبار الرياضة

اتحاد الكرة الطائرة يعلن جدول الموسم

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي للكرة الطائرة جدول بطولة دوري الدرجة الأولى للموسم الجديد 2018/2019 .

وستكون ضربة البداية يوم الخامس عشر من أكتوبر القادم بلقاء يجمع بين فريقي حامل اللقب السويحلي ومنافسه الأولمبي العائد لدوري الأضواء ، كما تُجرى بنفس اليوم ثلاثة لقاءات أخرى لحساب المجموعة الأولى حيث يلتقي التحدي المصراتي مع النصر وأساريا مع الاتحاد والتصدي مع المروج .

أما لقاءات المجموعة الثانية فأنها ستنطلق في التاسع عشر من نفس الشهر بلقاء مرتقب يجمع بين فريقي الجزيرة والأهلي طرابلس .

وفي بقية اللقاءات يتبارى صقور العلالقة مع الأهلي بنغازي والأفريقي زليتن مع الهلال والشروق بالزنتان مع الاتحاد المصراتي .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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