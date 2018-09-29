نادى الأندلس أمساعد يكرم داعمي النادي في المواسم الرياضية

إمساعد 29 سبتمبر 2018( وال ) – كرم نادى الأندلس ببلدية إمساعد شرقى طبرق كل من دعم النادي في المواسم الرياضية.

وقال رئيس مجلس إدارة نادى الأندلس، عبد الرازق أمعوض حسن لوكالة الأنباء الليبيه أن النادى كرم من ساند ودعم النادي طيلة الموسم الرياضي ” 2017 -2018 “،وكرم كل من وقف مع هذه المؤسسة سواء ماديًا أو معنويًا مع هذه المؤسسة.

هذا وحضر حفل التكريم عميد بلدية إمساعد صالح معوض، و مدير مديرية الأمن بالبلدية، و جهاز الأمن الداخلى، وعدد من الشخصيات الرياضية و النشطاء ببلدية إمساعد الشرقيه الحدوديه.( وال – إمساعد) س ع / ع ع

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