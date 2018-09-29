الأحد موعد انتخاب رابطة الدوري الممتاز في المنطقة الغربية

تعود أندية الدوري الممتاز لكرة القدم الواقعة في نطاق الاتحادات الفرعية مصراتة و طرابلس و المنطقة الغربية إلى الاجتماع مجددا من أجل انتخاب رابطة الدوري الممتاز.

ودعا الاتحاد الليبي لكرة القدم إلى ضرورة استكمال عملية الانتخاب لأعضاء الرابطة التي ستكون مخولة بالإشراف وتسيير الدوري الممتاز لكرة القدم الموسم الجديد الذي لم يحدد موعد انطلاقته إلى حد الآن.

يشار إلى أن الاجتماع سيعقد في مقر الاتحاد الليبي لكرة القدم في طرابلس على تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.

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