ليبيا تستعد لنيجيريا بـ22 لاعبًا

أخبار ليبيا24

أعلن الطاقم الفني للمنتخب الليبي بقيادة عادل عمروش قائمة المنتخب الليبي التي ستدخل معسكر إعدادي في تونس تحضيرا لمواجهة المنتخب النيجيري في الجولة الثالثة لتصفيات أمم أفريقيا. الكاميرون 2019.

وضمت قائمة فرسان المتوسط 22 لاعبا هم محمد نشنوش وأحمد عزاقة، ومراد الوحيشي، وأحمد التربي، وسند الورفلي، وطارق الجمل، وعلي معتوق، ومعتصم صبو، ومحمد منير، وأحمد المقصي، والمعتصم المصراتي، وبدر حسن، وأحمد بن علي، وربيع شادي، ومؤيد اللافي ومحمد صولة، وحمدو المصري، وإسماعيل التاجوري، ومحمد زعبية، و أنيس سالتو، وسالم المسلاتي، وخالد مجدي.

وسيدخل المنتخب الليبي معسكره في تونس في الرابع من أكتوبر المقبل حيث سيلاقي نيجيريا في المباراة الأولى في نيجيريا يوم 12 أكتوبر، بينما الثانية في تونس يوم 15 أكتوبر أيضا.

يشار إلى أن المنتخب الليبي يتصدر مجموعته الخامسة رفقة نيجيريا برصيد 4 نقاط.

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