اخبار الرياضة

يوفنتوس يفوز ورونالدو لا يسجل!

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن نادي يوفنتوس من الفوز في قمة الجولة السابعة من الدوري الايطالي على حساب نابولي بثلاثة أهداف لهدف، ليبتعد نادي السيدة العجوز في الصدارة عن ملاحقه بفارق ست نقاط كاملة

نابولي الذي بادر بهدف البلجيكي ديريس ميرتينس، لم يهنأ كثيرا في تقدمه، فكانت رأسية الكرواتي مانزوكيتش في الدقيقة السادسة والعشرين بمثابة الصحوة لليوفي، وقرر مانزوكيتش معاقبة أولاد أنشيلوتي بهدفٍ ثانٍ في مطلع الشوط الثاني

وبالرغم من محاولات نابولي إلا أن يونوتشي أصابهم برصاصة الرحمة، وسجل هدفا غاليا للفريق المتصدر، والذي مازال يصبر على رؤية كريستيانو رونالدو يسجل الأهداف كما كان يفعل في ريال مدريد

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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