ديربي مدريد ينتهي سلبيا

خاض قطبي العاصمة الإسبانية ريال مدريد وأتلتيكو مدريد مباراة الديربي المرتقبة ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الليغا الإسبانية والتي انتهت بنتيجة التعادل السلبي 0-0

الميرنغي دخل بتشكيلة ينقصها إثنين من أهم اللاعبين وهما مارسيلو وإيسكو، ولم يبدأ الشوط الثاني حتى كان الويلزي جاريث بيل خارج المنافسة بسبب إصابة لم يتم الكشف عن خطورتها حتى الآن

بينما دخلت كتيبة التشولو سيميوني مكتملة وهددت الغريم منذ البداية بأكثر من فرصة وتسديدة تصدى لها جميعها حارس الروخي بلانكوس السابق تيبو كورتوا ولينتهي الشوط الأول سلبيا

أما في الشوط الثاني فقد كان الريال أكثر خطورة وتهديدا في المباراة، دخول سيبايوس أعطى للملكي حرية أكثر في وسط الملعب، مما شكل خطورة على أتلتيكو، بينما سيميوني كان قد قرر اللعب بتحفظ والرجوع إلى الوراء على طريقته الدفاعية المعتادة، لاستغلال الثغرات والمرتدات السريعة

بينما تميز كلا من كرتوا وأوبلاك في حماية الشباك وصد الكرات الصعبة رغم الهجمات المتوالية التي قادها هجوم الفريقين على مدار 90 دقيقة كاملة

وانتهت المباراة بعد أن باءت محاولات الفريقين بالفشل، خصوصا من جانب ريال مدريد الذي ضيّع فرصة الصدارة الذهبية التي مازال يتقاسمها مع برشلونة ب14 نقطة، بعد تعادل الأخير أمام بيلباو العنيد هذا الموسم

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية