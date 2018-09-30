رقم لم يلتفت إليه أحد في “ديربي مدريد”. اقرأ

218TV|خاص

في وقت كان فيه العالم مشغولاً بمباراة ديربي العاصمة الإسبانية مدريد، بين ناديي أتليتكو وريال، كانت صحيفة “آس” الرياضية الإسبانية تحصي القيمة السوقية للاعبي الفريقين المحترفين، والذين يلعبون في المستطيل الأخضر خلال اللقاء، أو تلك المواهب الاحترافية التي تجلس على دكّة الاحتياط، إذ لوحظ أنّ القيمة السوقية قد تعدّت المليار بـ200 مليون يورو، وهو رقم كبير وصادم، يثبت أن الاستثمار في كرة القدم أصبح ينافس مداخيل ورؤوس أموال الكيانات الاقتصادية الأخرى حول العالم، وهو أمر بدأت دول عدّة حول العالم بالتنبه إليه في السنوات القليلة الماضية.

وبحسب الصحيفة الرياضية الإسبانية فإنّ “ديربي مدريد” قد أصبح بعد المباراة في “الليغا” أمس، “ثالث أغلى مباراة في التاريخ”، والتي لم يستفد منها النادي الملكي في انتزاع الزعامة، ولو مؤقتا من نادي برشلونة، الذي تعثّر هو الآخر في وقت متأخر من ليل السبت.

وتتنافس أندية برشلونة –حامل اللقب- وريال مدريد الذي فقد نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأتليتكو مدريد الطامح بقوة إلى زعامة الدوري، في حين يُعْتقد أن الفوارق الهامشية في عدد النقاط حالياً، من شأنه أن يرفع مستوى الإثارة والمتعة الفنية في الدوري الإسباني.

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