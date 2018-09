كيون: صلاح لم يكن في أفضل حالاته أمام تشيلسي

المتوسط:

قال مارتن كيون، لاعب آرسنال السابق، إن الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول متأثر بشيء ما، مشيرًا إلى أنه ما يزال يشكل الخطورة.

صلاح لم يكن في أفضل حالاته أمام تشيلسي بالمباراة التي انتهت بالتعادل (1-1)، حيث استبدله المدرب يورجن كلوب بعد مرور 65 دقيقة.

وقال كيون، في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ستار” صباح الأحد عن مستوى صلاح أمام تشيلسي: “إنه موهبة رائعة ولا شك في ذلك، لكنه متأثر بشيء ما، هل الإصابة التي تعرض لها الموسم الماضي؟”.

صلاح كان غادر نهائي أوروبا في مايو الماضي مصابًا بعد احتكاك مع سيرجيو راموس، مما أثر سلبيًا على الريدز الذي خسر أمام ريال مدريد (3-1).

وأضاف كيون: “ما يزال صلاح يشكل تهديدًا شديدًا خلال المباريات بفضل سرعته والمهارات التي يمتلكها، يجب أن نصبر وننتظر ما سيحدث”.

وأتم تصريحاته بالحديث عن إهدار صلاح للفرص قائلا: “أنت لا تريد أن تخبر شخصا مثله كيف يترجم الفرص إلى أهداف، فهو يستطيع أن يفعل ذلك بثقة”.

جدير بالذكر أن صاحب الـ26 عامًا حصد لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم بعد تسجيل 41 هدفًا في 46 مباراة بجميع المسابقات.

