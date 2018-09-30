هل هذا اللاعب أغلى من ميسي ورونالدو معاً؟. إقرأ

ما إن يُحكى عن اللاعبين الأكثر ثراءً في عالم كرة القدم فإن الأنظار تتجه سريعاً صوب اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالد مُهاجِم نادي يوفنتوس الإيطالي، أو اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي مُهاجِم نادي برشلونة الإسباني، لكن تقارير دولية تقتفي حاليا أثر ثروة اللاعب فائق بلقية الذي ينتمي إلى العائلة المالكة في سلطنة بروناي، إذ يلعب البلقية في صفوف الفريق الرديف بنادي ليستر سيتي الإنجليزي.

ويُعْتقد بحسب تقارير دولية أن اللاعب الذي يُقدّم بأنه إبن شقيق السلطان حسن البلقية حاكم بروناي، والمُقدّرة ثروته بعشرين مليار دولار أميركي بحسب نشرات اقتصادية دولية متخصصة بتتبع ثروات المشاهير يمتلك ثروة شخصية تفوق ثروة رونالدو وميسي ولاعبين آخرين، لكن ثروته الشخصية لا تبدو محددة، ولم يستطع حصرها أحد، لكن الإنفاق الخيالي للاعب في لندن التي تعتبر من أغلى عواصم العالم هو أمر يشير إلى أن فائق يمتلك ثروة خيالية

ويلعب الملياردير الصغير كلاعب جناح في فريق ليستر سيتي الثاني، وكان قبل ذلك ضمن صفوف ساوثهامبتون وخاض تجربة قصيرة مع أرسنال، ولعب أيضا 9 مبارايات دولية مع منتخب بروناي، وسجل خلالها هدفا واحدا، علما أن ثروة رونالدو وميسي مجتمعين لا تزيد عن 700 مليون يورو.

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