اتحاد الكرة يبحث انتخاب رابطة “أندية الغربية”

عقد الاتحاد الليبي لكرة القدم، مساء الأحد، اجتماعا مع أندية المنطقة الغربية، لبحث انتخاب رابطة الأندية في المنطقة الغربية.

وناقش الاجتماع، الذي عقد في مقر اتحاد الكرة بمنطقة النوفليين بطرابلس، كل ما يتعلق بمسودة مشروع النظام الأساسي لرابطة الأندية، إضافة إلى التعديلات التي ترغب الأندية إجراؤها على بعض بنود المسودة.

وبحثت الأندية سبل نجاح عمل الرابطة، وطالبت بعقد اجتماع آخر بحضور جميع أعضاء المجلس التشريعي للرابطة ممثلا في كل أندية الدوري الممتاز وذلك للاتفاق على التعديلات الواردة في مشروع المسودة. ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع على هامش انعقاد الجمعية العمومية المقرر يوم 6 اكتوبر بمدينة مصراتة.

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