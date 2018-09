اشتباك مدربي فيورنتينا واتلانتا بسبب ركلة جزاء مثيرة للجدل

المتوسط:

تغلب فيورنتينا 2-صفر على اتلانتا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعدما افتتح التسجيل بركلة جزاء مثيرة للجدل تسببت في اشتباك غاضب بين المدربين ستيفانو بيولي وجيان بييرو جاسبريني عقب صفارة النهاية.

وتقدم فيورنتينا، الذي صعد للمركز الرابع برصيد 13 نقطة، عبر ركلة جزاء إثر خطأ مزعوم ضد فيدريكو كييزا في الدقيقة 63.

واندفع كييزا داخل منطقة جزاء اتلانتا وتباطأ وراوغ رفائيل تولوي الذي فعل كل شيء ممكن لتجنب أي التحام مع لاعب فيورنتينا الذي ألقى بنفسه على الأرض.

وفي تصرف مفاجئ احتسب الحكم ركلة جزاء دون الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد ونفذها جوردان فيريتو بنجاح قبل أن يضيف كريستيانو بيراجي الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة.

وعقب صفارة النهاية بدأ جاسبريني الغاضب في الصراخ نحو منافسه بيولي وبدا أن تدافعا وشجارا قد بدأ بين الجانبين قبل الفصل بينهما.

وقالي بيولي مدرب فيورنتينا “تطور أداء كييزا بشكل كبير. بالتأكيد ربما يكون قد سقط نظرا لاحتكاك بدني لكنه لن يسقط على الأرض إثر لمسة خفيفة”.

وواصل كريششتوف بياتك مهاجم جنوة بدايته المميزة في دوري الدرجة الأولى عندما سجل ثنائية في الفوز 2-1 على فروزينوني المتواضع الذي سجل الأحد أول أهدافه هذا الموسم.

وأرسل بياتك تسديدة مباشرة في الدقيقة 33 وبعدها بثلاث دقائق أضاف المهاجم البولندي الهدف الثاني عندما حول تمريرة كريستيان كوامي العرضية إلى الشباك من مدى قريب ليحرز هدفه الثامن في ست مباريات منذ انتقاله من كراكوفيا كراكوف البولندي إلى جنوة مقابل أربعة ملايين يورو (4.64 مليون دولار) في يوليو تموز الماضي.

وسجل فروزينوني، الذي يملك نقطة واحدة، اخيرا عندما أحرز كاميلو كانو هدفا من ركلة جزاء قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول.

وفاز تورينو 1-صفر على كييفو بعدما أحرز البديل سيموني زازا هدفا قرب النهاية ليترك كييفو في ذيل الترتيب.

وفي وقت لاحق تغلب بارما 1-صفر على ضيفه إمبولي ليتقدم للمركز التاسع بعشر نقاط مقابل خمس نقاط لإمبولي صاحب المركز 18 أول مراكز الهبوط.

