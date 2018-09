ريبيتش يقود أينتراخت لفوزه الأول منذ أغسطس

المتوسط:

سجل أنتي ريبيتش هدفا وصنع هدفا آخر ليقود أينتراخت فرانكفورت لتعويض بدايته السيئة في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم والفوز 4-1 على هانوفر وتحقيق انتصاره الأول منذ الجولة الافتتاحية في أغسطس آب الماضي.

ودخل اللاعب الكرواتي، الذي خاض نهائي كأس العالم في يوليو تموز الماضي، التشكيلة الأساسية لأول مرة هذا الموسم بعد تعافيه من الإصابة وسجل الهدف الثاني كما صنع الهدف الثالث.

ويحتل أينتراخت، بطل كأس ألمانيا الموسم المضي، المركز 11 برصيد سبع نقاط.

وفي مباراة أخرى سجل ألفريد فينبوجاسون ثلاثة أهداف ليقود أوجسبورج للانتصار 4-1 على فرايبورج ويصبح الهداف التاريخي لناديه في الدوري برصيد 25 هدفا ويقود فريقه لأول فوز على أرضه في الدوري هذا الموسم.

وسجل فينبوجاسون ثلاثة أهداف أيضا أمام فرايبورج الموسم الماضي. ويحتل أوجسبورج المركز الثامن برصيد ثماني نقاط.

وكان بروسيا دورتموند انتزع صدارة الدوري بعدما حوّل تأخره بهدفين إلى فوز 4-2 على باير ليفركوزن يوم السبت.

ويتأخر بايرن ميونيخ حامل اللقب بنقطة واحدة عن القمة بعدما خسر لأول مرة هذا الموسم وتعثر 2-صفر أمام هيرتا برلين يوم الجمعة.

