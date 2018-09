رحيل نجم الأهلي والمنتخب السابق صفوت عبد الحليم 

المتوسط:

فارق صفوت عبد الحليم نجم النادي الأحمر والمنتخب الوطني السابق، الحياة متأثرا بحروق بالغة بعد نشوب الحريق في منزله.

وكان صفوت عبد الحليم أحد نجوم الجيل الذهبي للاهلي في السبعينيات، حيث ولد بتاريخ 9 اكتوبر 1951 في حي الشرابية بالقاهرة، وبدأ مشواره الكروى مع ناشئي الأهلي عام 1963، فيما لعب أول مباراة رسمية وعمره 17 عاما أمام منتخب الجيش العراقى يوم 12 إبريل 1968 وفاز الأهلى 1 / صفر، وكانت أول مباراة رسمية له فى بطولة الدورى عام 1972 أمام نادى الطيران وفاز الأهلى 3 / صفر.

صفوت عبد الحليم قدم مستويات رائعة خلال 10 سنوات في الفريق الأول للقلعة الحمراء، وتوج بـ9 بطولات من بينهم 7 دورى و2 كأس، ولقب بالمايسترو الصغير في ظل مهاراته العالية.

فاز صفو عبدج الحليم بلقب أفضل لاعب فى مصر مرتين عامي 1972 و1978، وكان أهم ما يميزه اللعب النظيف حيث لم يحصل طوال مسيرته الكروية سوى على إنذار يتيم أمام الاتحاد السكندرى بعد اعتراضه على احتساب هدف للخصم من لمسة يد لاعب الفريق السكندرى، ورغم ذلك منحه عزت أبو الروس، مدير الكرة بالفريق وقتها، مكافأة قدرها 50 جنيها، لأنه أدى مباراة رائعة وتفوق على نفسه خلالها.

أعلن نجم الأهلي الراحل اعتزاله كرة القدم مبكرا قبل أن يكمل عامه الثلاثين بسبب الإصابة، ثم اتجه بعدها إلى مجال التدريب، حيث عمل بالتدريب في الأهلي لمدة 15عاما، قبل أن يبتعد بسبب املرض الذي نال منه.

