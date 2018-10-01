اشتباكات عنيفة في درنة

أكدت مصادر من داخل مدينة درنة لـ218 اندلاع اشتباكات عنيفة ليلة البارحة، بين قوات الجيش والجماعات الإرهابية، في وسط المدينة القديمة.

واستخدمت الوحدات العسكرية الأسلحة الثقيلة، في استهداف بعض مراصد هذه الجماعات وتمكنت من إصابتهم بشكل مُباشر.

وتقدمت قوات الجيش ببطئ في محور المدينة القديمة بسبب الأزقة الضيقة والمفخخات واعتلاء القناصة لبعض الأسطح العالية.

وفي سياق قيام الأجهزة الأمنية بدورها في تأمين أحياء المدينة وإعادة الانضباط إلى الشارع العام، أصدر البحث الجنائي درنة تعليمات صارمة لتأمين المدينة والمواطن.

وتحدثت التعليمات عن وجود فصيل إنذار تابع للقوات الخاصة أُسندت إليه أوامر بالخروج فوراً إذا ما تعرضت أي مجموعة لمقاومة مسلحة لصدها أو ردعها.

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