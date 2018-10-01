الأهلي يخوض أول لقاء ودي أمام نجوم السلماني

أخبار ليبيا24

تتواصل تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على فترتين صباحية ومسائية ومن المرجح أن يخوض الفريق أولى مبارياته الودية بملعب النادي بحي الزيتون أمام نجوم السلماني الخميس المقبل في الفترة المسائية .

ومن المحتمل أن يشارك في اللقاء اللاعبين المحترفين ( داهو) من نيجيريا بالإضافة إلى الغيني (فاروقا) .

وأشارت مصادر مقربة من المشوار الطويل إلى أن المدرب المصري أحمد عودة سيصل اليوم إلى مدينة بنغازي ليتولى مهمة الإشراف على الفريق .

يشار إلى أن عودة قدم استقالته من تدريب المقاولون العرب أبريل الماضي بالدوري المصري عبر تصريحاته في قناة On Sport، عازيا قراره لحالة من عدم التوفيق التي تحالف فريقه الذي حقق المرتبة الـ15 في الدوري.

وتنتظر الأهلي مشاركة أفريقية هامة في تصفيات بطولة أفريقيا للأندية شهر نوفمبر المقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24