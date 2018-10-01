مخيتريان سيغيب والأسباب سياسية

لن يكون الأرميني “هنيريك مخيتريان” ضمن قائمة فريقه أرسنال التي ستسافر إلى أذربيجان لمواجهة كارباكا أجدام، في ثاني جولات دوري المجموعات من بطولة اليورباليغ .

وبحسب ” ميرور ” فإنه المواطنين الأرمنيين ممنوعان من السفر إلى أذربيجان بسبب الصراع السياسي بين البلدين، كما قالت الصحيفة إن “مخيتريان” قرّر البقاء في إنجلترا رغم وعود الاتحاد الأوروبي في وقت سابق بإمكانية تحصل اللاعب على تأشيرة أذربيجان .

يشار إلى أن اللاعب منح في 2015 تأشيرة الدخول لأذربيجان عندما كان يلعب بقميص بروسيا دورتموند، غير أنه لم يسافر خوفا من النادي الألماني على سلامة اللاعب .

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