الترهوني: لم أخطئ في حق الخمسي وجاهز لتمثيل المنتخب

في أول ظهور له بعد موجة الانتقادات لعدم استدعائه لتمثيل المنتخب الوطني في مباراة نيجيريا ، تحدث محمد الترهوني بشكل حصري لـ218 كاشفا تفاصيل غيابه المثير للجدل عن المنتخب الوطني .

بداية حديث الترهوني كانت باستغرابه من عدم تضمن القائمة لاسمه، رغم أن عمروش أبلغه بوجوده في المنتخب في الدار البيضاء، ما بعد مباراة الأهلي طرابلس، ومستضيفه الوداد البيضاوي في كأس العرب ، الترهوني كان متأثرا بغيابه عن القائمة ولكنه تمنى التوفيق لكافة اللاعبين .

وعن سبب الغياب لم يتحدث الترهوني أو عن تفاصيل المشكلة بينه وبين مدرب المنتخب عادل الخمسي، في الوقت الذي دافع فيه عن نفسه، وأنه لم يخطئ أبدا في حق كل الإداريين المسؤولين عن فرسان المتوسط ، الترهوني أراد من خلال حديثه تجاوز الخلاف لأن مصلحة المنتخب أهم منه ومن مدير المنتخب .

ونفى اللاعب أن يكون قد تلقى أي اتصال من مسؤولي اتحاد الكرة منذ أن تفاقم استبعاده، وسيطر على السوشال ميديا، مبديا استعداده دائما لارتداء قميص المنتخب كونه مسؤولية الجميع وواجب على الكل.

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