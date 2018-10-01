ماردونا ينصح ميسي بعدم العودة إلى منتخب الأرجنتين

طالب أسطورة الكرة الأرجنتينية دييغو مارادونا من اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، بعدم العودة إلى صفوف منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم بعد خروج الأخير مبكرا من بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

جاء ذلك ردا على سؤال وجهه أحد الصحافيين بصحيفة كلارين الأرجنتينية لمارادونا، قال فيه، ماذا تقول لميسي؟

حيث قال مارادونا، المدير الفني السابق للمنتخب الأرجنتيني: أقول له لا تعد مرة أخرى. وأضاف الصحافي المذكور: هل يعتزل اللعب مع المنتخب؟ ليجيب مارادونا قائلا: نعم، لأنه إذا خسر المنتخب تحت 15 عاما فالمسؤول هو ميسي وإذا وضع جدول مباريات الأرجنتين راسينغ أمام بوكا فميسي المسؤول أيضا، دائما هو صاحب الذنب، أنا أقول له لا تذهب مرة أخرى أيها المجنون، ولنرى إذا كانوا سيتحملون هذا ولنرى إذا كانوا يتحلون بالشجاعة.

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