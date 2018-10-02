الجعفري رئيسا لاتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم

العنوان-شرم الشيخ

عقد المكتب التنفيذي لاتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، اجتماعا مهما بحضور جميع رؤساء الاتحادات المغاربية بمن فيهم رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم جمال الجعفري، وذلك على هامش أعمال الجمعية العمومية الطارئة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمدينة شرم الشيخ المصرية.

وجرى خلال هذا الاجتماع الاتفاق على تزكية رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم ” جمال الجعفري” لتولي مهمة رئاسة الاتحاد في الدورة المقبلة والتي ستمتد لسنتين اعتبار من شهر نوفمبر القادم، بحيث ستتم عملية الانتخاب على هامش الاجتماع المقبل للاتحاد والذي سيُعقد بالمغرب في شهر نوفمبر القادم.

كما تضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض تقرير اجتماع الجمعية العمومية الماضية لاتحاد شمال إفريقيا التي انعقدت بتونس يوم 18 أغسطس الماضي والمتعلقة باعتماد نظام أساسي موحد وتقديم التقريرين الإداري والمالي حول أنشطة الاتحاد لسنة 2017 إلى جانب تقديم تقرير حول الأنشطة التي تم انجازها خلال سنة 2018 وعرض البرنامج العام لنفس السنة على ضوء مقترحات اللجنة الفنية خلال اجتماعها بسوسة يوم 25 أغسطس الماضي.

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق مبدئيا بين الدول الأعضاء على التنقل الحر للاعبين بين مختلف بلدان منطقة شمال إفريقيا على أن يتخذ القرار النهائي بتفاصيله في جلسة خاصة مع نهاية شهر نوفمبر 2018، فضلا عن عقد اتفاقية تعاون وتبادل حكام بين مختلف اتحادات شمال إفريقيا على أن يتم تأكيده في اجتماع أواخر شهر نوفمبر 2018، كما تبنى المكتب التنفيذي لاتحاد شمال إفريقيا فكرة إعداد ملف ثلاثي لتنظيم كأس العالم 2030 ، مع التأكيد على أن يقدم كل رئيس اتحاد وطني هذا المقترح للسلطات المعنية بهذا الأمر ومراجعة المكتب التنفيذي في الأمر خلال الجلسة القادمة.

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