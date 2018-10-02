ريفالدو: على البارسا إيجاد بديل لميسي

عبر النجم البرازيلي المعتزل ريفالدو عن قلقه على مستقبل برشلونة فريقه السابق من الفراغ الذي سيحدثه ليونيل ميسي بعد أن يتوقف عن ممارسة كرة القدم في السنوات القادمة.

وأكد ريفالدو على وجود لاعبين جيدين في البلوغرانا بإمكانهم الأخذ بزمام الأمور منذ الآن ولا يجب أن يبقى الاعتماد فقط على البرغوث الأرجنتيني إذ من الطبيعي أن يفقد أسطورة “الكَتلان” بعضا من فعاليته بعامل السن ولابد من إيجاد لاعب واعد يجيد الحسم في المباريات.

واستشهد اللاعب البرازيلي بآخر ثلاث جولات في الليغا لم يعرف فيهم البارسا الفوز وحمل مسؤولية النتائج السلبية للجميع المدرب واللاعبين دون استثناء.

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