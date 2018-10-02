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ريفالدو: على البارسا إيجاد بديل لميسي

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عبر النجم البرازيلي المعتزل ريفالدو عن قلقه على مستقبل برشلونة فريقه السابق من الفراغ الذي سيحدثه ليونيل ميسي بعد أن يتوقف عن ممارسة كرة القدم في السنوات القادمة.

وأكد ريفالدو على وجود لاعبين جيدين في البلوغرانا بإمكانهم الأخذ بزمام الأمور منذ الآن ولا يجب أن يبقى الاعتماد فقط على البرغوث الأرجنتيني إذ من الطبيعي أن يفقد أسطورة “الكَتلان” بعضا من فعاليته بعامل السن ولابد من إيجاد لاعب واعد يجيد الحسم في المباريات.

واستشهد اللاعب البرازيلي بآخر ثلاث جولات في الليغا لم يعرف فيهم البارسا الفوز وحمل مسؤولية النتائج السلبية للجميع المدرب واللاعبين دون استثناء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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