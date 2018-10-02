كامارا وندياي يصلان إلى البيضاء لتمثيل الأخضر

ضم نادي الأخضر المحترفين الأفريقيين لاعب الوسط الغيني كامارا سالو والمهاجم السنغالي ندياي عثمان ليدخلوا في حسابات الفريق الأول بداية من الموسم الجديد .

وقدم نادي الأخضر اللاعبين عقب وصولهم إلى مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي ومن ثم إلى مقر النادي ليكمل معهم باقي إجراءات التعاقد .

ويمثل التعاقد مع سالو ندياي أولوية كبيرة وخيارات رئيسية للجهاز الفني للفريق الذي يشرف عليه المغربي فؤاد الصحابي.

ومن المنتظر انضمام اللاعبين إلى معكسر الفريق الأول في الأيام المقبلة الذي سيتخلله عديد من المباريات الودية استعدادا لانطلاق الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم الجديد.

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