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كامارا وندياي يصلان إلى البيضاء لتمثيل الأخضر

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ضم نادي الأخضر المحترفين الأفريقيين لاعب الوسط الغيني كامارا سالو والمهاجم السنغالي ندياي عثمان ليدخلوا في حسابات الفريق الأول بداية من الموسم الجديد .

وقدم نادي الأخضر اللاعبين عقب وصولهم إلى مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي ومن ثم إلى مقر النادي ليكمل معهم باقي إجراءات التعاقد .

ويمثل التعاقد مع سالو ندياي أولوية كبيرة وخيارات رئيسية للجهاز الفني للفريق الذي يشرف عليه المغربي فؤاد الصحابي.

ومن المنتظر انضمام اللاعبين إلى معكسر الفريق الأول في الأيام المقبلة الذي سيتخلله عديد من المباريات الودية استعدادا لانطلاق الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم الجديد.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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