المحلة يكلف الرمالي مدرباً لفريق كرة القدم

أخبار ليبيا24- خاص

كلفت إدارة نادي المحلة الرياضي المدرب الوطني عبدالمجيد خليفة الرمالي بمهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي البرتقالي.

وجاء تكليف الرمالي ليخلف المدرب جمال بالنور الذي قاد الفريق الموسم الماضي

وشغل الرمالي 44 عام الموسم الماضي مهمة مساعداً للمدرب، وتولى سابقاً تدريب فريق أبومليانة بدوري الدرجة الأولى. ومساعداً للمدرب بفريق الترسانة.

كما لعب لعدة أندية خلال الفترة من 1996 إلى 2014 وهي الشباب العربي ، الشرطة ، الترسانة ، رفيق ، الوفاق صبراتة ، السلام بالعزيزية ، أبومليانة.

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