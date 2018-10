نادي «الاتحاد» يعلن وصول البلجيكي ايفان مينارث لتدريب الفريق

المتوسط:

أعلن نادي الاتحاد، وصول المدرب البلجيكي إيفان مينارث، اليوم الثلاثاء، قادمًا إلى ليبيا من العاصمة الرواندية كيغالي للتعاقد مع نادي الاتحاد، وتولي مهمة تدريب الفئات السنية لكرة القدم بالنادي ويساعده في هذه المهمة مواطنه كيني باستليوس.

وأوضح الحساب الرسمي لنادي الاتحاد، أن هذا التعاقد يأتي في إطار تخطيط إدارة النادي للمستقبل واهتمامها بالفئات السنية بالنادي لاسيما وأنها الداعم الرئيسي للفريق الأول، وستباشر المدرسة البلجيكية عملها ابتداء من 13 أكتوبر الجاري.

