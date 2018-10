بلغاريا تضم الحارس بيتكوف في سن 42 لمواجهة قبرص والنرويج

المتوسط:

عاد جيورجي بيتكوف (42 عاما) حارس مرمى سلافيا صوفيا المنافس في الدوري البلغاري لكرة القدم لتشكيلة منتخب بلغاريا قبل مواجهة قبرص والنرويج في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتعود آخر مشاركة لبيتكوف المولود في مارس اذار 1976 إلى مواجهة ودية دولية أمام سويسرا في فبراير شباط 2009 لكنه اختير منذ ذلك الحين للانضمام لتشكيلة منتخب بلغاريا عدة مرات.

واشتهر بيتكوف بالروح القتالية العالية في الملعب وجداله مع الحكام والمنافسين وأصبح أكبر لاعب يظهر في مباراة بدوري الأضواء البلغاري في أغسطس اب الماضي.

واحتفل بهذه المناسبة بالحصول على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي مع لودوجوريتس حامل اللقب.

وقبلها بشهر واحد أصبح بيتكوف ثاني أكبر لاعب يظهر في الدوري الأوروبي في مباراة فريقه سلافيا أمام هايدوك سبليت الكرواتي بعد براد فريدل حارس توتنهام هوتسبير السابق الذي كان يبلغ من العمر 42 عاما وعشرة أشهر ويومين عندما لعب ضد بنفيكا في 2014.

وتحتل بلغاريا صدارة المجموعة الثالثة في دوري الأمم الأوروبية برصيد ست نقاط من مباراتين وتستضيف قبرص في 13 أكتوبر تشرين الأول قبل أن تحل ضيفة على النرويج صاحبة المركز الثاني بعدها بثلاثة أيام.

وقال بيتكوف لوسائل إعلام محلية يوم الثلاثاء “بالطبع أشعر بسعادة بالغة بالعودة إلى المنتخب الوطني. مستعد للعب، لكن القرار سيكون بيد (المدرب) بيتار هوبتشيف. أنا سعيد لأن جهدي يلقى تقديرا … أتمنى الفوز على قبرص لتحسين حظوظنا في البطولة”.

وهذا هو الموسم الأول لدوري الأمم الأوروبية الذي يهدف أن يحل بدلا من المباريات الودية الدولية وتندرج البطولة ضمن جدول المباريات الدولية التابعة للاتحاد الدولي لكر القدم (الفيفا).

كما يرتبط دوري الأمم بإمكانية التأهل لبطولة أوروبا ما يوفر فرصة إضافية للفرق للتأهل لنهائيات النسخة المقبلة من بطولة اوروبا 2020.

