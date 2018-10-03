لوبيتيغي يلعب بالنار مع بيريز

تمكن فريق سيسكا موسكو الروسي من هزيمة بطل أوروبا “ريال مدريد” بنتيجة 1 مقابل صفر، سجله الفريق الأحمر والأزرق في الدقيقة الثانية من المباراة، ليعمّق جراح الميرنغي أكثر فأكثر

نيكولا فلاسيتش يحرز هدف المباراة المبكر والوحيد ويجعل ريال مدريد يسيطر على الكرة من دون أي نتيجة، بل إن الفريق الروسي استغل الثغرات والمساحات وهاجم أكثر من مرة وكاد أن يتمكن من إحراز الهدف الثاني

عارضات وتسديدات وتمريرات لكن بدون أي فعالية، كان هذا حال ريال مدريد الذي افتقد إلى الدقة والتركيز وبذل المجهود المنتظر منه في الملعب، وحتى الألماني توني كروس الذي ينهي مبارياته بنسبة دقة تمريرات مذهلة، كانت تمريرته الخاطئة اليوم هي السبب في الهدف الوحيد والقاضي

جولين لوبيتغي في ورطة كبيرة، فهو بين مطرقة الرئيس بيريز الذي لا يمزح في الخسارة وسندان الجماهير البيضاء التي لا ترحم أحدا، خصوصا في هذه البطولة المفصلة للنادي الأبيض

وليس أمام المدرب الإسباني الآن سوى أن يقوم بتحسين الفريق وتحفيزه بشكل أفضل كما فعل زيدان خلال ثلاثة مواسم من النصر، وإلا فإنه سيواجه مصير “رفاييل بينيتيز” الذي أقاله “بيريز” قبل حتى أن يبدأ النصف الثاني من الموسم.

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